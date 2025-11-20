Escalação do Bahia: Ceni tem retorno importante para enfrentar o Fortaleza
Duelo de tricolores está marcado para as 18h desta quinta (horário de Brasília)
O Bahia está escalado para enfrentar o Fortaleza em clássico nordestino logo mais a partir das 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni, por sinal, tem retornos importantes para este confronto e um departamento médico quase esvaziado.
A começar pelas boas notícias, o lateral-direito Gilberto, recuperado de estiramento muscular, treinou normalmente com o restante do grupo e volta ao time titular do Bahia. Outro que também não preocupa é o zagueiro argentino Ramos Mingo, que vai ser titular mesmo depois de se ausentar em alguns trabalhos durante a semana devido a uma pancada no ombro.
Quem também volta à ação é o volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, que se recuperou de lesão muscular e reestreia no time depois de três meses.
Os únicos atletas no departamento médico do Bahia são o atacante Sanabria, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho na partida contra o São Paulo, pela 31ª rodada, e o zagueiro Gabriel Xavier, em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha. Além deles, o meia Michel Araújo cumpre suspensão.
Por outro lado, Ceni escalou o lateral-esquerdo Luciano Juba, que foi convocado para a seleção brasileira, mas não chegou a entrar em campo na Data Fifa, enquanto o lateral-direito colombiano Santiago Arias, também convocado, fica no banco de reservas.
Escalação de Bahia e Fortaleza
Assim, a escalação do Bahia contra o Fortaleza é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Erick Pulga, Ademir e Willian José.
Já o Fortaleza vai a campo com: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.
BAHIA X FORTALEZA
34ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fortaleza: Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
