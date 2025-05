O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o Nacional (URU), pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, e o Tricolor tem como principal novidade a presença do atacante Willian José entre os titulares na vaga de Lucho Rodríguez.

Rogério Ceni em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Essa, inclusive, é a única mudança em relação ao time titular que entrou em campo no último sábado contra o Botafogo. Gilberto segue fora da equipe após sofrer um incômodo na coxa e dá lugar a Erick, que atua como improvisado na lateral direita. Santiago Arias, o outro atleta da posição, está lesionado. Além dele, o zagueiro Kanu e o goleiro Ronaldo também estão no departamento médico.

A novidade na lista de relacionados é o jovem Vitinho, atleta do sub-20 do Bahia. Ele entra na vaga de Ruan Pablo, que disputou a final da Copa do Brasil Sub-17 na última terça-feira.

O Bahia é o líder do grupo F com sete pontos e pode encaminhar a classificação para a próxima fase caso vença a partida de hoje. O outro jogo do grupo, entre Atlético Nacional e Inter, acontece amanhã, às 21h30.

Escalação de Bahia e Nacional

O Bahia de Rogério Ceni tem a seguinte escalação para enfrentar o Nacional: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Erick Pulga e Willian José.

Já o Nacional entra em campo com a seguinte escalação: Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Baez; Villalba, Oliva, Boggio e Recoba; Nico López.

BAHIA X NACIONAL

4ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 07 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir: Paramount +;

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri (ARG);

🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG).