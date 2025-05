Veja o time provável do Bahia contra o Nacional após último treino

O Bahia fechou a preparação para enfrentar o Nacional (URU), pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, e a grande incógnita é a presença do lateral Gilberto, que se recupera de problema na coxa e ficou só na academia no treino desta terça-feira.

Gilberto trabalha na academia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O atleta sentiu dores na partida contra o Paysandu e não atuou no último sábado contra o Botafogo. Na ocasião, o volante Erick jogou como improvisado na lateral direita, já que Santiago Arias, outra opção para a posição, está lesionado. Além dele, o Bahia tem Ronaldo e Kanu no departamento médico.

Diante desse cenário, é provável que Erick siga na lateral, com a possibilidade de Ceni usar três zagueiros, com Gabriel Xavier ou Mingo mais pela direita para ocupar esse espaço, como o treinador já fez nesta temporada. Já no ataque, a principal dúvida é o centroavante titular, vaga que está em disputa entre Lucho Rodríguez e Willian José.

Após o treino desta terça, o time do Bahia que deve entrar em campo contra o Nacional é o seguinte: Marcos Felipe; Erick, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexadre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Como foi o último treino do Bahia?

Caio Alexandre e Nestor em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Os atletas começaram os trabalhos assistindo vídeos com erros e acertos da partida contra o Botafogo pelo Brasileirão. Em campo, a comissão técnica do Bahia comandou um treino tático com ajustes de jogo de olho no Nacional, com atenção especial para bola aérea defensiva e ofensiva. Por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de falta e pênalti, enquanto outros fizeram atividade técnica em campo reduzido.

O Bahia lidera o grupo F da Libertadores, com sete pontos, e pode encaminhar sua classificação e complicar de vez a vida do Nacional caso vença a partida.