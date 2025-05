Elogiado por Ceni, Ramos Mingo se consolida na defesa do Bahia

O jovem zagueiro Santiago Ramos Mingo, ou melhor Ramos Mingo, como prefere ser chamado, chegou ao Bahia no início da temporada para reforçar o setor defensivo e já virou dono da posição. Com seu perfil de liderança dentro de campo, o atleta de 23 anos conquistou o técnico Rogério Ceni e é uma peça quase insubstituível no esquema tricolor. Não à toa, ele é o jogador com mais minutos pela equipe em 2025.

Ramos Mingo antes de treino pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Até este momento da temporada, ele tem 20 jogos disputados e 1709 minutos em campo. Ele começou a ganhar espaço a partir da goleada por 5 a 1 contra o América-RN, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Daí em diante, Mingo jogou ao lado de Gabriel Xavier e Kanu, quando Rogério Ceni adotou um esquema de três zagueiros, ao lado do próprio Kanu na dupla de zaga e até mesmo com David Duarte em meio às lesões sofridas pelos dois companheiros anteriores.

Diante de tantas mudanças, Ramos Mingo era como um pilar na defesa, que só era removido em partidas disputadas com o time alternativo. A única exceção foi no duelo contra o Nacional (URU), em Montevidéu, quando Ceni optou por colocar David Duarte para ter mais estatura diante de um time forte na bola aérea.

Números de Mingo pelo Bahia:

Jogos: 20, com 10 vitórias, nove empates e uma derrota (Cruzeiro); Minutos em campo: 1709; Gols marcados: nenhum; Saldo: viu o time marcar 31 gols e levou apenas 11.

Importância de Mingo para o Bahia

Ramos Mingo na partida contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Contratado junto ao Defensa y Justicia, da Argentina, por cerca de R$27,4 milhões, ele é o defensor mais caro da história do Bahia, mas aos poucos justifica seu valor. Com saída de bola qualificada e perfil de liderança em campo, ele é um dos grandes responsáveis pela solidez defensiva que fez o Tricolor vencer os últimos cinco jogos sem levar um gol sequer.

Rogério Ceni, inclusive, rasgou elogios ao atleta em entrevista coletiva após a vitória contra o Botafogo no último sábado.

- Em Girona [pré-temporada], foi uma das coisas que mais fiquei impressionado, sem conhecer ninguém, sem falar a nossa língua, cantou o jogo, foi o que mais me encantou. Tem caráter, é o que define ele, caráter do jogo, que vive o jogo, tem alma. Bonito de ver esse cara trabalhar no dia a dia, o que ele é como ser humano, pessoa. Esse cara é nota mil, fantástico. Baita contratação que o Bahia fez. Talvez o maior acerto do Bahia nas contratações seja o ser humano. Ser humano a gente melhora quando o cara é bom e tem caráter.

O próximo desafio de Mingo será às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia recebe o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada da Libertadores. A meta é terminar mais um jogo sem ser vazado para encaminhar a classificação do Tricolor às oitavas da competição.