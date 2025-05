Vasco bate o Bahia nos pênaltis e conquista Copa do Brasil sub-17

O Gigante é campeão da Copa do Brasil sub-17! O Vasco bateu o Bahia nos pênaltis (5 a 3) nesta terça-feira (6), no estádio Luso Brasileiro, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Andrey e Cristofer abriram o placar para o Cruz-Maltino, mas Victor Guilherme e Anthony igualaram para o Tricolor. Nas penalidades, Lucas Andrade foi herói com uma defesa, e Breno Sales converteu a cobrança decisiva.

Vasco sub-17 x Bahia sub-17: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi muito movimentado no Luso Brasileiro. O Vasco foi para cima desde o início e teve boa chance logo aos três minutos: Kaique Ferreira aproveitou saída ruim do goleiro Jampa e cabeceou após cobrança de escanteio, e a defesa do Bahia salvou em cima da linha.

O Cruz-Maltino teve nova oportunidade aos 16', quando Léo Féliz cruzou na medida para Andrey dentro da área, mas o atacante, sozinho, cabeceou para fora. Já aos 35', Jampa e Diego Silva se atrapalharam na saída de bola do Tricolor, e Andrey recebeu livre para finalizar de esquerda, mas desperdiçou mais uma vez.

Não demorou muito, no entanto, para o camisa 7 se redimir. Aos 39', após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Vasco por toque na mão de Santana. Andrey bateu e converteu a cobrança para abrir o placar na Ilha do Governador.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Bahia teve a primeira boa notícia do jogo. Ruan Pablo partiu em velocidade pela esquerda e foi derrubado por carrinho de Kaíque Ferreira. O árbitro, que havia mostrado o cartão amarelo no primeiro momento, foi ao vídeo e expulsou o zagueiro vascaíno. Assim, o Vasco foi com a vantagem no placar e o Bahia com vantagem numérica para o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, contudo, o Esquadrão começou aproveitando a superioridade. Logo no primeiro lance, Andrey cobrou escanteio, e Cristofer, que entrara em campo no intervalo, subiu na primeira trave e para fazer o segundo gol do Cruz-Maltino.

O jogo ficou morno até os 21', quando o Bahia conseguiu reagir. Após cobrança de escanteio, Anthony ajeitou de cabeça, e Dell completou para o gol. Lucas Melim defendeu em cima da linha, a bola voltou para Victor Guilherme, que finalizou fraco, mas o suficiente para fazer o gol do Tricolor.

A reação do Esquadrão continuou e o empate veio aos 31'. Anthony recebeu fora da área, levou para o meio e acertou chute no ângulo. Na comemoração, por outro lado, o camisa 8 provocou a torcida e o banco do Vasco e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso e deixando o duelo em igualdade numérica.

Com dez de cada lado, o Cruz-Maltino voltou a ter mais ações ofensivas. Aos 38', Lucas Rafael recebeu de Medina dentro da área e bateu cruzado para defesa de Jampa. O Bahia, por sua vez, respondeu no minuto seguinte com Victor Guilherme tentando cruzar pela direita e obrigando Lucas Andrade a fazer grande defesa. O empate persistiu, e a decisão foi para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades, o Vasco foi perfeito. O Cruz-Maltino converteu todas as cinco cobranças, e o goleiro Lucas Andrade defendeu a batida de Victor Guilherme para dar a vantagem. Breno Sales marcou na última batida para fazer 5 a 3 e dar o título da Copa do Brasil sub-17 ao Gigante da Colina!

