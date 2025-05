O Bahia está escalado para enfrentar o Atlético Nacional (COL) às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Com seis desfalques, o Tricolor entra em campo a uma vitória da classificação para as oitavas da Libertadores.

Everton Ribeiro e Rezende em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Rogério Ceni não conta com Ronaldo e Gilberto, que seguem em transição, além de Kanu, Santiago Arias e Ademir, todos em recuperação de lesão. A última baixa foi o volante Rezende, que não viajou para a Colômbia após se queixar de dores na região lombar.

Já Kayky, que trabalhou na fisioterapia durante o treino da última segunda e era dúvida para a partida, está à disposição no banco de reservas.

Em relação ao último jogo da Libertadores, contra o Nacional (URU), a única mudança na equipe foi a entrada de Lucho Rodríguez no lugar de Willian José no ataque.

Escalação de Bahia e Atlético Nacional

O Bahia de Rogério Ceni entra em campo contra o Atlético Nacional com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Desfalques do Bahia: Ronaldo e Gilberto (transição); Arias, Kanu, Rezende e Ademir (lesão);

Já o Atlético Nacional de Javier Gandolfi joga com: Harlen Castillo; Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano e Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Billy Arce e Kevin Viveros.

Desfalques do Atlético Nacional: Ospina (gripe); Felipe Aguirre e Faber Gil (opção técnica).

ATLÉTICO NACIONAL X BAHIA

5ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Atanasio Girardot, Medellín;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG).

