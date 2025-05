O Bahia volta ao Atanasio Girardot, na Colômbia, às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Atlético Nacional pela fase de grupos da Libertadores. Na memória, o torcedor tricolor não guarda boas lembranças do estádio, palco de uma derrota que foi crucial para a eliminação da equipe baiana na Sul-Americana 2013.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Bahia x Atlético Nacional na Arena Fonte Nova, pela Sul-Americana 2013 (Foto: Divulgação / Arena Fonte Nova)

Depois de passar pela Portuguesa na primeira fase, com vitória no Canindé e empate na Arena Fonte Nova, o Bahia estava prestes a encarar o Atlético Nacional nas oitavas de final da Sul-Americana. Campeão nacional e hegemônico na Colômbia à época, o time de Medellín dificultou a vida do time de Cristóvão Borges e venceu a partida de ida com um gol contra de Diones aos 11 minutos do primeiro tempo.

Veja a escalação do Bahia que entrou em campo pela primeira vez no Atanasio Girardot: Marcelo Lomba; Demerson, Titi, Raul e Madson; Diones, Marquinhos Gabriel, Fahel e Hélder; Fernandão e Wallysson.

continua após a publicidade

No dia 24 de outubro, quase um mês depois da derrota em Medellín, o Bahia descontou o placar de 1 a 0 no jogo da volta, na Arena Fonte Nova, com gol de Hélder logo aos cinco minutos da etapa inicial, mas não conseguiu ampliar e acabou eliminado nos pênaltis ao perder por 4 a 3. O time colombiano, contudo, caiu logo na fase seguinte, nas quarta de final, ao ser superado pelo São Paulo. O campeão daquela edição foi o Lanús (ARG), que bateu a Ponte Preta na decisão.

Inspiração recente para o Bahia

William José comemora gol contra o Atlético Nacional (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Mesmo com a eliminação na Sul-Americana de 2013, o Bahia tem um histórico favorável contra o Atlético Nacional, pelo menos no quesito resultado, já que foram duas vitórias do Tricolor e apenas uma do alviverde.

continua após a publicidade

No último confronto entre as equipes, pela 3ª rodada da atual edição da Libertadores, o time baiano levou a melhor e venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Agora, resta saber se o Bahia vai manter a vantagem nos confrontos diretos para carimbar a vaga nas oitavas ou o Atlético Nacional vai aproveitar o fator casa na Colômbia para igualar as estatísticas e tomar a liderança do grupo F.