O Bahia estava com o jogo na mão contra o Nacional após abrir o placar e já via a classificação como uma questão de tempo, mas um apagão do time no segundo tempo colocou tudo a perder na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, e permitiu a virada do time uruguaio, que venceu por 3 a 1 e segue vivo na Libertadores. Jean Lucas marcou para o Tricolor logo no ínicio do segundo tempo, mas Morales, Nico López e Millán decidiram para os visitantes.

O Bahia ainda é líder do grupo F da Libertadores com sete pontos, enquanto o Nacional deixa a lanterna e chega à terceira posição, com quatro pontos.

Nacional bate o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Bahia começa bem, mas leva virada do Nacional

O Bahia foi superior no primeiro tempo e apresentou mais volume ofensivo na Arena Fonte Nova, com chegadas, principalmente, pela ponta esquerda com Erick Pulga. Mas o Nacional, apesar da linha de cinco defensores, também buscou sair para o jogo e criou a principal chance do primeiro tempo, em finalização de Nico López dentro da área que exigiu grande defesa de Marcos Felipe, aos 29 minutos.

Na reta final da primeira etapa, o Bahia retomou as rédeas do jogo e chegou com perigo em descidas de Erick e Erick Pulga. Mas a principal oportunidade da equipe foi aos 42 minutos, quando Willian José cabeceou com perigo para boa defesa de Mejía.

Bahia x Nacional na Arena Fonte Nova pela Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Tricolor começou a segunda etapa de forma alucinante e, logo no primeiro minuto, chegou ao gol após ótima triangulação na entrada da área que terminou com um bonito tapa de Jean Lucas para estufar as redes. O Nacional, porém, reagiu rápido e empatou aos 11 minutos em chute certeiro de Morales, após cobrança de escanteio.

O time uruguaio cresceu depois do gol e criou três chances de perigo em sequência, duas com Nico López e uma com Diego Romero. Superior no segundo tempo, o Nacional foi premiado aos 23 minutos quando Nico López aproveitou contra-ataque puxado por Villalba, tirou o goleiro e o zagueiro do Bahia da jogada e marcou o gol da virada na Arena Fonte Nova. O Tricolor não conseguiu reagir e recebeu o golpe final em novo contra-ataque, que terminou em gol de Millán aos 40 minutos para selar a vitória do Nacional. Nos minutos finais, o Bahia até tentou descontar, mas parou no goleiro Mejía.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 3 NACIONAL

4ª RODADA - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: 07/05/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Jean Lucas, 1'/2ºT (Bahia); Morales, 11'/2ºT, Nico López, 23'/2ºT e Millán, 40'/2ºT (Nacional);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 42.998;

💸 Renda: R$1.687.037,50

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick (Lucho Rodríguez), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Ademir), Caio Alexandre (Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Cauly; Erick Pulga (Kayky) e Willian José.

Nacional (Técnico: Pablo Peirano)

Mejía; Morales (Nicolás Rodríguez), Calione, Coates, Millán e Baez; Villalba, Oliva (Yonatan Rodríguez), Boggio e Recoba (Diego Romero); Nico López.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG);

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri (ARG);

🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG).