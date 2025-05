O Bahia está pronto para enfrentar o Atlético Nacional (COL) às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Com quatro lesionados, dúvida e um retorno, o Tricolor entra em campo em busca da classificação para as oitavas da Libertadores.

Treino do Bahia no estádio do Envigado FC (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Rogério Ceni terá os desfalques de Ronaldo, que segue em transição, além de Kanu, Santiago Arias e Ademir, todos em recuperação de lesão. A dúvida fica por conta de Kayky, que trabalhou na fisioterapia durante o treino da última segunda, mas viajou para a Colômbia com o restante do grupo.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno de Gilberto, que se recuperou de problema na coxa e pode voltar à lateral-direita contra o Atlético Nacional.

Diante desse cenário, o time do Bahia contra o Atlético Nacional deve ser o seguinte: Marcos Felipe; Gilberto (Erick), Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

Como foi o último treino do Bahia?

Jogadores do Bahia em treino na Colômbia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Já em solo colombiano, o time do Bahia fez o último treino antes da partida contra o Atlético Nacional no fim da tarde desta terça-feira, no estádio do Envigado FC, em Medellín. De início, a comissão técnica passou vídeos para os atletas ainda no hotel em que estão hospedados.

Logo depois, o treinador dividiu o grupo em dois e comandou uma atividade tática em campo aberto, enquanto a outra parte realizou trabalhos técnicos. Alguns atletas também aprimoraram finalização de fora da área para tentar ir em busca da classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores.

