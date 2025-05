Em meio a nove mudanças promovidas pelo técnico Rogério Ceni, Gabriel Xavier foi a grande novidade no time titular do Bahia na vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro se recuperou de lesão na panturrilha e voltou aos gramados na noite desta quarta-feira, mas passou longe de ser presenteado com um grande jogo de futebol.

Com os dois times muitas vezes improdutivos e sem ímpeto, Gabriel Xavier fez o papel dele ao garantir a solidez defensiva do Bahia ao lado de Rezende, mas viu que o grupo poderia entregar mais na partida.

Não foi o nosso melhor jogo, mas saímos com um resultado importante. Tem alguns dias que a missão será mais difícil, mas temos sempre que tentar sair com o triunfo". Gabriel Xavier, ao Prime Video

Processo de recuperação de Gabriel Xavier

Gabriel Xavier sendo homenageado pelos 100 jogos no Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Vitória)

O zagueiro foi um dos pilares da equipe no ano passado, e, ao lado de Kanu, formou uma linha de defesa respeitada e consolidada. Mas, na atual temporada, ele perdeu mais espaço por conta da chegada do argentino Ramos Mingo, que também vem de boas atuações pelo Bahia.

O último jogo de Gabriel Xavier antes da lesão foi contra o Corinthinas, na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois desse duelo, ele passou por uma recuperação rápida durante cerca de quatro semanas.

- Muito feliz pelo triunfo, que é o que a gente almeja, colocar o Bahia no topo das competições. Queremos chegar longe na Copa do Brasil novamente. A lesão é um dos momentos mais difíceis para o atleta, a gente não consegue controlar. Mas agradeço muito ao departamento médico, que me ajudou na recuperação - completou Xavier ao Prime Video.

Com nove jogos na temporada até aqui, é provável que Gabriel Xavier aumente esses números nos próximos dias, já que ele é o favorito a assumir a lacuna deixada por Kanu. Neste sábado, o Tricolor recebe o Botafogo na Arena Fonte Nova, às 21h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão.