Everton Ribeiro avalia Libertadores do Bahia: ‘Erros custam caro’

O Bahia está fora da Libertadores 2025. Depois de um início promissor na fase de grupos, o Tricolor caiu de rendimento e foi eliminado ao perder de virada para o Internacional na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Resta agora ao Tricolor se consolar com a disputa dos play-offs da Sul-Americana.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Capitão e um dos líderes do time, Everton Ribeiro alertou o Bahia para o erros cometidos durante a Libertadores, que custaram a classificação em um dos grupos mais difíceis do torneio.

- Fizemos uma boa Libertadores, criamos expectativas por ter feito bons jogos nesse grupo difícil. Erros em torneios curtos custam caro, não só os individuais, mas os coletivos. Em momentos-chave os erros fizeram a diferença. A gente não queria ser eliminado. Depois de um tempo fora da competição, foi importante trazer o Bahia até aqui, um passo dado. Mas temos que seguir no objetivo de trazer o Bahia de volta a essa competição no ano que vem - disse o camisa 10 em entrevista ao canal Paramount +.

continua após a publicidade

O Tricolor viveu o sonho da classificação por dois minutos, depois de abrir o placar com Jean Lucas aos oito minutos da etapa final. Mas, logo depois, o Colorado aproveitou uma desatenção defensiva e empatou o jogo. Mais adiante, Borré virou o jogo com um bonito gol de cabeça e garantiu a primeira posição do Inter no grupo F.

Everton Ribeiro em ação no jogo entre Internacional e Bahia pela Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A campanha do Bahia

O Tricolor começou a fase de grupos de forma avassaladora, com empate diante do Inter e vitórias contra Nacional e Atlético Nacional. Mas, nos jogos de volta, a equipe cometeu deslizes, principalmente no segundo tempo dos confrontos, e pagou caro com três derrotas seguidas que custaram a classificação.

continua após a publicidade

A equipe de Rogério Ceni terminou a fase de grupos na 3ª posição, com sete pontos, mesma quantidade do Nacional (URU). A diferença é que o Bahia leva vantagem no saldo de gols e vai disputar os play-offs da Sul-Americana.