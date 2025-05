Jogador se redime após gol perdido em Inter x Bahia, e web brinca: ‘Nunca critiquei’

Internacional e Bahia duelam por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio. No primeiro tempo, o meia Jean Lucas, do Esquadrão, perdeu uma grande chance de gol que teve grande repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Internacional começou a rodada na 2ª posição do Grupo F, com oito pontos, enquanto o Bahia estava na terceira posição, com sete. O Atlético Nacional chegou para a última rodada na liderança, com 10, e o Nacional-URU ocupava a lanterna, com cinco.

No segundo tempo, o meia abriu o placar para o Bahia, e os internautas brincaram com a situação. A felicidade dos torcedores do Esquadrão, no entanto, durou pouco. Três minutos depois, Vitinho deixou tudo igual para os colorados.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais: