Ceni confirma acerto do Bahia com Sanabria e projeta estreia

Depois do anúncio de João Paulo, o Bahia tem mais um reforço para o elenco nesta segunda janela de transferência. Trata-se do atacante argentino Mateo Sanabria, que já está em Salvador para assinar com o Tricolor. A tendência é que o atleta, que estava no Al Ain (Emirados Árabes Unidos), chegue em definitivo ao time baiano.

Em entrevista coletiva depois da partida contra o Santos, o técnico Rogério Ceni falou sobre a situação do jogo e revelou uma possível estreia já nesta quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense.

— Até agora não temos o jogador registrado. Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez amanhã [segunda] ele possa estar regularizado, aí são dois dias para explicar tudo, usar vídeos e tudo mais. Se ele estiver bem, podemos tentar usar neste jogo de quinta-feira — detalhou Ceni.

Sanabria, porém, ainda não teve nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Rogério Ceni em entrevista coletiva pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Aos 21 anos, Sanabria chega ao Bahia em um momento importante, já que o time sofre com poucas opções pelas beiradas. Além da lesão de Erick Pulga, que segue como dúvida para o jogo desta quinta, a situação de Ademir preocupa. Vale lembrar que o camisa 7 saiu de campo com dores e foi substituído nos minutos iniciais do jogo contra o Santos. Além da dupla, Ceni tem Kayky e Tiago como opções para a posição.

A carreira de Sanabria

Sanabria iniciou a carreira no Lanús (ARG) e também passou pelo Central Córdoba (ARG) antes de acertar com o Al Ain na temporada passada. Quem comandava o clube árabe à época era o também argentino Hernán Crespo, que hoje faz grande trabalho no São Paulo. Por lá, o jovem atleta argentino também passou pelas mãos do português Leonardo Jardim, atual técnico do Cruzeiro.

Mateo Sanabria alternou entre a titularidade e o banco de reservas durante os 11 jogos que fez, tanto sob o comando de Crespo quanto de Jardim. No Al Ain ele chegou a atuar ao lado de Segovinha, ex-Botafogo.

Mateo Sanabria, novo reforço do Bahia, em treino do Al Ain (Foto: divulgação / Al Ain)

Seu último jogo pelo time árabe foi na derrota por 6 a 0 para o Mancheste City, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, já com o sérvio Vladimir Ivić como treinador. Ele entrou quando o time já perdia por 4 a 0 e ficou 18 minutos em campo. Pelo Al Ain, Sanabria fez 33 jogos na última temporada, com seis gols e duas assistências.