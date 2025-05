Com dois de joia, Flamengo vence o Bahia pelo Brasileirão sub-20

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 nesta quarta-feira (7), na Gávea, pela nona rodada do Brasileirão sub-20. Pedro Leão balançou as redes duas vezes para dar a vitória a equipe da casa. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 16 pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Esquadrão de Aço segue com 10 pontos, em 13º lugar.

Flamengo sub-20 x Bahia sub-20: como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Flamengo dominou a posse de bola e ocupou o campo de ataque, principalmente com investidas pelo lado direito. Contudo, o ataque rubro-negro foi parado pelo goleiro Victor. Por sua vez, o Bahia apostou nos contra-ataques, mas pouco criou e também não conseguiu marcar.

Após intervalo, o Fla seguiu pressionando até chegar ao gol. Pedro Leão foi o nome da partida ao marcar duas vezes, aos 26 e 31 minutos do segundo tempo. Desde que o técnico Nuno Campos chegou, o atacante desbancou Wallace Yan, que recebeu oportunidades no profissional este ano, e ganhou a vaga de titular no sub-20. Assim, vitória o do Mais Querido por 2 a 0.

O que vem por aí?

O Flamengo visita o São Paulo no próximo dia 15 (quinta-feira), pela décima rodada do Brasileirão sub-20. Por sua vez, o Bahia encara o Botafogo-BA no sábado (10), também fora de casa, pelo Campeonato Baiano da categoria.

