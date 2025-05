Veja quanto o Bahia pode faturar por classificação antecipada na Libertadores

O Bahia entra em campo na noite desta quarta-feira (7) sonhando com uma classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Diante do Nacional, na Fonte Nova, o tricolor tem que torcer por uma combinação de resultados para garantir sua vaga entre um dos dois melhores do Grupo F. O avanço de fase significa também mais uma bolada garantida pelo clube, que já faturou números altos com a participação na competição continental.

Até aqui, o Esquadrão já soma pouco mais de R$ 20 milhões arrecadados com a campanha de um empate e duas vitórias em três rodadas da fase de grupos. Isso porque a Libertadores tem uma premiação fixa para a participação na disputa por grupos e um valor extra adicionado a cada triunfo das equipes nas seis rodada que são disputadas nessa etapa.

O Bahia levou R$ 17,07 milhões pela participação e mais R$ 3,76 milhões pelos jogos vencidos contra Nacional, fora de casa, e Atlético Nacional, como mandante. Cada vitória paga US$ 330 mil aos clubes, cerca de R$ 1,8 milhão.

A classificação para as oitavas de final da Libertadores representa um acréscimo de mais US$ 1,25 milhão, ou R$ 7,1 milhões na cotação mais atual, nos cofres dos 16 times classificados para o mata-mata. Caso conquiste a vaga, o Bahia chegaria a quase R$ 28 milhões em premiação na copa continental.

O valor é o mesmo da temporada passada para quem avança até essa fase. Por outro lado, a Conmebol aumentou a premiação do campeão da competição neste ano, elevando as cifras para mais de US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) ao longo da disputa.

Erick Pulga comemora vitória contra o Nacional. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O que o Bahia precisa para se classificar

A bola rola às 19h na Fonte Nova para Bahia e Nacional-URU e o tricolor precisa vencer sua partida se quiser começar a pensar em uma classificação antecipada. Entretanto, esse não é o único resultado que torcida precisa ficar de olho na rodada.

Para selar a vaga nas oitavas de final, além de somar os três pontos, o Esquadrão precisa torcer por uma vitória do Internacional diante do Atlético Nacionak-COL, fora de casa. O Colorado só entra em campo na quinta-feira (8), às 21h30. Caso a dupla brasileira vença seus jogos, o time baiano chegaria a 10 pontos e não poderia mais ser alcançado pelos rivais. O Nacional só poderia somar até sete pontos, enquanto o Atlético Nacional chegaria, no máximo, aos nove pontos.

Vale ressaltar que isso não garante ao Bahia o primeiro lugar no Grupo F. O Internacional, caso vença, chega a oito pontos e se mantém na cola do tricolor. Na próxima rodada, o time comandado por Rogério Ceni visita o Atlético Nacional na Colômbia e o Inter de Roger Machado vai ao Uruguai duelar com o Nacional. Na última rodada, se enfrentam em Porto Alegre. No melhor cenário para as duas torcidas, já com as vagas garantidas e brigando "apenas" pela primeira posição na chave.