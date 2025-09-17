Sanabria. Foi esse o nome mais citado por Rogério Ceni na entrevista coletiva depois da derrota para o Cruzeiro, na última segunda-feira. Apesar o resultado, o treinador pode tirar coisas boas do desempenho da equipe durante os 90 minutos, em especial a atuação do jovem atacante argentino, que fez sua estreia como titular.

Sanabria funcionou como uma vávula de escape para o Bahia pela ponta esquerda, principalmente no primeiro tempo. Foi por lá que o time criou as melhores chances e mais conseguiu incomodar o Cruzeiro. Tudo isso com o camisa 23 como protagonista.

— Sofremos para dar peso na área diante das características que a gente tem, mas só o Sanabria fez sete, oito jogadas com possibilidade de cruzamento e gol — destacou Ceni.

Os números de Sanabria contra o Cruzeiro

Antes da partida contra a Raposa, Sanabria já tinha entrado em campo contra Mirassol e Fluminense, mas em ambas as partidas ele foi acionado no segundo tempo. Nada, porém, que se compare com a performance na última segunda.

De acordo com a plataforma de dados Sofascore, Sanabria acertou sete das oito tentativas de dribles, ganhou 10 de 15 duelos pelo chão e teve 75% de precisão nos passes.

— Tivemos a estreia do Sanabria, coisa mais positiva no dia. Sanabria tem qualidade técnica para ser um dos diferentes e decisivos […] Foi excepcional na parte ofensiva, na recomposição ainda deixa a desejar. No um contra um foi ótimo, um ponto de desequilíbrio nosso — avaliou o treinador.

Mas Sanabria ainda passa por processo de recondicionamento físico, já que ficou mais de dois meses sem atuar antes de chegar ao Bahia. A tendência, no entanto, é que ele siga como titular na partida contra o Ceará, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que Ademir e Erick Pulga seguem em recuperação de lesão.

— Adaptação [de Sanabria] ao sistema de jogo já melhorou bastante, mas na parte física ficou muito tempo parado, por isso pediu para sair. Usamos até o minuto que era possível, era o destaque do jogo — completou Ceni após a partida contra o Cruzeiro.