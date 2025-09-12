Depois da dura queda na Copa do Brasil, o Bahia tenta virar a chave em busca do principal objetivo da temporada: a vaga direta na Libertadores. De olho nessa missão, o Tricolor se reapresentou nesta sexta-feira e começou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, em partida marcada para as 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A grande novidade do treino foi a volta do lateral-direito Santiago Arias, convocado para defender a seleção colombiana nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele jogou 90 minutos na partida contra a Bolívia - com direito a assistência - e foi reserva no segundo jogo diante da Venezuela.

Já Ademir e Erick Pulga seguiram tratamento no departamento médico, enquanto Kanu, Ruan Pablo, Erick e Caio Alexandre fizeram transição física.

Vale lembrar que, enquanto o Bahia é o quarto colocado, com 36 pontos, o Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 44.

Como foi o treino do Bahia?

Depois de ativação na academia, Rogério Ceni comandou um treino técnico voltado para a posse de bola, com o elenco dividido em dois times. Logo em seguida, em campo aberto, o treinador comandou um trabalho de sete jogadores contra sete. Os atletas que foram titulares no duelo contra o Fluminense foram liberados mais cedo.

