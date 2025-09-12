Cruzeiro inicia preparação para jogo contra o Bahia com dúvidas
Leonardo Jardim tem dois desfalques por suspensão, e artilheiro pode ficar de fora
Depois da intensa comemoração pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil, os jogadores do Cruzeiro já voltaram às atividades na Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (12), iniciando a preparação para o jogo contra o Bahia, segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos, três atrás do Flamengo e um à frente do Palmeiras, e vem de vitória em casa por 1 a 0 sobre o São Paulo. Já o Bahia foi goleado pelo Mirassol por 5 a 1, fora de casa, e está em quarto lugar com 36 pontos. No meio da semana, o Tricolor baiano foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense.
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, tem dois problemas de suspensão para o jogo contra o Bahia. O volante Lucas Silva recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e cumpre suspensão.
O meia Eduardo, que havia sido suspenso por quatro jogos, pela Sexta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão no empate com o Vitória, no Barradão, teve o recurso analisado pelo Tribunal Pleno, que reduziu a punição para três partidas.
Como cumpriu apenas a suspensão automática, na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, Eduardo vai ficar de fora das partidas contra o Bahia e o Red Bull Bragantino, no domingo (21), no Mineirão.
Leonardo Jardim tem duas opções para o meio-campo: o volante Walace, que não vinha sendo aproveitado, mas que entrou na partida de quinta-feira (12) e o meia Matheus Henrique, que teria de jogar mais recuado, fazendo dupla com Lucas Romero.
Kaio Jorge é dúvida no Cruzeiro para jogo contra o Bahia, segunda-feira (15)
Outra indefinição é quanto ao aproveitamento do atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 15 gols. Depois do esforço para enfrentar o Atlético-MG, e marcar os dois gols da vitória por 2 a 0, no Mineirão, o jogador pode ser resguardado da partida em Salvador para total recuperação da contusão na coxa esquerda.
A expectativa fica quanto aos recém-contratados que não puderam ser relacionados para o jogo pela Copa do Brasil. O atacante Keny Arroyo, o volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Moraes podem aparecer entre os relacionados para a partida contra o Bahia.
Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na manhã deste sábado (13) e na tarde de domingo (14). Após a atividade, a delegação embarca para Salvador.
