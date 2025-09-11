Bahia amarga 6ª eliminação com Ceni após cair na Copa do Brasil

A eliminação do Bahia nas quartas da Copa do Brasil ao perder para o Fluminense por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, foi dura para o torcedor depois da vantagem construída no primeiro jogo, mas não uma novidade. Desde a sua chegada, em setembro de 2023, Rogério Ceni amarga a sexta queda em copas no comando do Tricolor.

Só na Copa do Brasil são três eliminações seguidas, contra Grêmio (2023), Flamengo (2024) e Fluminense (2025), resultados que mantêm o tabu da equipe de nunca ter avançado para as semifinais. Além da Copa do Brasil, o Tricolor já foi eliminado da Copa do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana.

Nesta lista não será considerada a derrota na final do Campeonato Baiano de 2024, já que a equipe disputou a decisão contra o Vitória.

Eliminações do Bahia sob o comando de Rogério Ceni:

Copa do Brasil 2023 - caiu para o Grêmio nas quartas de final em disputa de pênaltis;

Copa do Nordeste 2024 - caiu para o CRB na semifinal;

Copa do Brasil 2024 - perdeu para o Flamengo nas quartas de final;

Libertadores 2025 - caiu na fase de grupos;

Sul-Americana 2025 - perdeu nos playoffs para o América de Cali;

Copa do Brasil 2025 - foi eliminado pelo Fluminense nas quartas.

É claro que esse número tende a aumentar diante do maior protagonismo do Bahia no cenário nacional e continental sob o comando de Rogério Ceni, mas os dados ligam o alerta para erros sucessivos da equipe em partidas decisivas.

Elenco do Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, reunido no Maracanã para jogo da Copa do Brasil (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia apático mais uma vez

Essa derrota para o Fluminense não foi um caso isolado de inoperância do Bahia em momentos decisivos. Em outras partidas importantes citadas acima, o time parece ter se escondido do confronto e deixou uma classificação que estava na mão escapar, a exemplo dos duelos na Sul-Americana e Libertadores deste ano, além da Copa do Brasil na temporada passada.

— Precisamos de mais personalidade, especialmente nos jogos fora de casa. Em casa a gente entrega bons jogos. Podemos perder, como foi para o Nacional, mas entregamos bons jogos. Fora de casa muitas vezes a gente não consegue jogar ou competir — lamentou Ceni depois da derrota do Bahia para o Fluminense na Copa do Brasil.

Mas, por outro lado, o Bahia superou duas competições eliminatórias em 2025 e levantou os troféus do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

Passadas todas as competições de mata-mata no calendário do Bahia, resta à equipe brigar por uma vaga direta na Libertadores no Brasileirão de pontos corridos. O próximo compromisso está marcado para as 20h de segunda-feira (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.