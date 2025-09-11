O Bahia confirmou a venda do atacante Lucho Rodríguez ao Neom, clube da primeira divisão do futebol da Arábia Saudita. O uruguaio, que iniciou a carreira no Uruguai, chega ao novo destino após um salto na valorização de mercado.

Em quatro anos, Lucho Rodríguez registrou uma valorização impressionante no mercado. Contratado em setembro de 2021 por cerca de R$ 620 mil, valor equivalente aos 100 mil euros pagos na época, o jogador foi negociado em setembro de 2025 por R$ 139 milhões.

O salto representa uma multiplicação de aproximadamente 224 vezes em relação ao investimento inicial, consolidando uma das transferências mais rentáveis do período recente. Os números são do site Transfermarkt, site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores.

O jogador também entrou para a história ao protagonizar a maior quantia já paga por um atleta que atua no futebol nordestino. Em julho do ano passado, o Bahia desembolsou R$ 65 milhões ao Liverpool-URU para garantir sua contratação, ou seja, um lucro de mais de R$ 70 milhões.

Lucho Rodríguez é anunciado pelo Neom (Foto: redes sociais)

Lucho Rodríguez pelo Bahia

O atacante de 22 anos disputou 69 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, marcou 20 gol e deu sete assistências. Ele deixa o Bahia com títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ambos conquistados nesta temporada, e como artilheiro do clube em 2025, com 13 bolas nas redes, a última delas no sábado passado, em jogo que confirmou o pentacampeonato regional diante do Confiança.

Convocado frequentemente para a seleção do Uruguai, Lucho também está no radar de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo de 2026.

Confira o comunicado do clube

O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do atacante Luciano Rodríguez para o Neom SC, da Arábia Saudita.

O clube seguirá com 25% dos direitos econômicos em caso de transferência futura.

O atacante chegou ao Esquadrão de Aço em julho de 2024 e logo se tornou importante, com gol que classificou o Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil do mesmo ano, contra o Botafogo.

O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira.