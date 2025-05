O Bahia goleou o Paysandu por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. Depois de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Tricolor fechou a terceira fase com um placar de 5 a 0 no agregado.

Em entrevista coletiva após o confronto pela Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni explicou a escolha por um time alternativo na partida em meio à maratona de jogos e avaliou o desempenho da equipe em um jogo de domínio amplo do Bahia (assista à íntegra da coletiva de Ceni após a classificação na Copa do Brasil pelo vídeo acima).

O Bahia agora muda o foco e volta a jogar às 11h deste domingo (horário de Brasília), contra o Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O Tricolor está na 6ª posição da tabela, com 15 pontos.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

✅ Ficha técnica de Bahia x Vitória

BAHIA 4 X 0 PAYSANDU

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Paysandu: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José.

PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Bryan; Reverso e Jorge Benítez.