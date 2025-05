Uma das grandes promessas brasileiras no início da década passada, Willian José tomou o rumo de muitos desses jovens e foi para a Europa na temporada 2013/14, jogar no gigante Real Madrid. À época, o treinador era Ancelotti, que hoje comanda a seleção brasileira. O atacante, depois de uma longa carreira no velho continente, está no Bahia e comentou sobre a chegada do treinador para comandar o Brasil.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Willian José comemora gol pelo Bahia contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

No intervalo da partida entre Bahia e Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil, Willian José disse que Ancelotti vai ter muito trabalho, mas elogiou o trabalho do italiano.

- Cheguei a treinar algumas vezes com ele, fiz meu primeiro jogo como profissional com ele lá no Real Madrid. É um treinador vencedor, tem tudo para dar certo com a Seleção, que é maior vencedora de todos os tempos. Ele vai ter muito trabalho, mas é um treinador experiente e vai saber lidar com isso - disse o atacante em entrevista ao canal Prime Video.

continua após a publicidade

Willian José é considerado reserva no time de Rogério Ceni, mas foi escalado como titular contra o Papão e correspondeu ainda no primeiro tempo, com duas bolas na rede (acompanhe aqui o lance a lance do jogo).

Carreira de Willian José na Europa

Willian José com a camisa do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Contratado pelo Real Madrid depois de se destacar por Grêmio Barueri, São Paulo e Santos, Willian José começou sua trajetória no time B do Real e só ganhou uma oportunidade na equipe de Ancelotti, que foi na partida contra o Celta de Vigo, no dia 11 de maio de 2014, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião ele entrou aos 69 minutos no lugar de outro brasileiro, o volante Casemiro.

continua após a publicidade

Ao lado de estrelas como Modric, Marcelo e Xabi Alonso, ele viu a o Real Madrid perder para o Celta de Vigo por 2 a 0 fora de casa, resultado que pode ter custado o título espanhol do time, que ficou na 3ª posição.

Além do Real Madrid, o atacante tem passagens por Real Zaragoza (ESP), Las Palmas (ESP), Real Sociedad (ESP), Wolverhampton (ING), Real Betis (ESP) e Spartak Moscou (RUS) antes de chegar ao Bahia no ínicio desta temporada. No Tricolor baiano ele tem seis gols marcados em 25 jogos.