O roteiro das últimas três rodadas da fase de grupos da Libertadores foram muito similares para o Bahia. Em momentos cruciais no segundo tempo dos jogos, lances de desatenção custaram caro ao Tricolor, que viu o padrão se repetir na noite da última quarta-feira (28) contra o Internacional, no Beira-Rio, e foi eliminado ao perder de virada por 2 a 1.

Depois do início avassalador no grupo F, com sete pontos em três jogos, o torcedor se empolgou com a iminente classificação para as oitavas da competição no retorno do time à competição depois de 36 anos. Mas repetidas falhas fizeram o Bahia perder os últimos três compromissos da fase inicial e ver o sonho da Libertadores ir por água abaixo no grupo da morte.

Ainda assim, o Tricolor cai de cabeça erguida em um grupo que tinha três campeões continentais. O Bahia batalhou até o fim e mostrou que tem um estilo de jogo bem estabelecido, mas precisa aparar arestas depois de ser eliminado para voltar à Libertadores ainda mais forte ano que vem.

Primeiro tempo controlado

Everton Ribeiro em ação contra o Internacional, em jogo que o Bahia acabou eliminado da Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia era o time que precisava do resultado positivo no Beira-Rio, mas o cenário inicial foi de um Internacional muito superior em volume de jogo. Enquanto o time gaúcho pressionou alto e criou jogadas pelas pontas, o Tricolor ficou acuado e pouco trabalhou a bola nos primeiros 15 minutos.

O time de Rogério Ceni tentou equilibrar a partida e passou a ter mais a bola nos pés, mas de forma improdutiva, com passes trocados do meio-campo para trás. A única jogada mais incisiva do Bahia no primeiro tempo foi um contra-ataque puxado por Cauly e finalizado de forma errada por Jean Lucas, que mandou na rede pelo lado de fora.

Erros repetidos do Bahia

O Bahia, como de costume, voltou aceso no início do segundo tempo e abriu o placar com Jean Lucas, logo aos oito minutos, depois de jogada trabalhada pela ponta esquerda e rebote do goleiro Anthoni. Artilheiro do Tricolor na Libertadores, o camisa 6 chegava ao quarto gol e garantia o time nas oitavas de final.

Jean Lucas comemora gol do Bahia no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Para o torcedor que tem boa memória, fica fácil lembrar da derrota para o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada, ou, mais recente ainda, o jogo contra o Atlético Nacional na Colômbia. Erros cometidos nesses dois jogos se repetiram contra o Inter no Beira-Rio e custaram muito caro.

A começar pela desatenção defensiva, evidente na partida contra o time de Medellín, quando o Bahia sofreu gol em jogada de bola longa logo no primeiro minuto da etapa final. Em nova ligação direta, três minutos depois de Jean Lucas balançar as redes, Bruno Henrique aproveitou rebatida da defesa e serviu Vitinho, que estava livre no lado esquerdo da área tricolor para marcar.

- Hoje fizemos a parte mais difícil. Fizemos bom jogo no primeiro tempo. Mas tomamos o gol 39 segundos depois que a bola rolou após o gol de Jean Lucas. Aí falta maturidade. Não pode fazer a parte mais difícil, sair na frente, com jogo muito parelho. Não é nem uma jogada criada, um chutão para frente. E a gente não conseguiu sustentar. E o psicológico sofre mais. Colocamos o Kayky, o Lucho de 9. O ponto-chave foi tomar o gol. Infelizmente a gente sofre o gol e dá adeus a essa competição.

O Inter passou a controlar o jogo diante de um Bahia inoperante no ataque e chegou à virada com Borré. Em jogada pela esquerda, Wesley cruzou na medida para o atacante cabecear sem chances para Marcos Felipe.

Jogadores do Bahia após serem eliminados para o Internacional na Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Bahia tentou reagir com um abafa na reta final, mas não conseguiu compensar a falta de agressividade mostrada durante o jogo e parou no goleiro Anthoni em uma das suas melhores chances, já nos acréscimos.

Cabe ao Bahia aprender com erros e voltar as atenções ao Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Libertadores 2026 e voltar com mais experiência e maturidade para a competição continental.