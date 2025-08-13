menu hamburguer
Bahia

Bahia comunica saída de lateral para o futebol português

Ryan é anunciado pelo Estrela Amadora

Ryan em ação com a camisa do Bahia (Foto: Felipe Oliveira)
Ryan em ação com a camisa do Bahia (Foto: Felipe Oliveira)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/08/2025
18:46
  Matéria
  Mais Notícias

O lateral-esquerdo Ryan está de saída do Bahia. Sem espaço na equipe de Rogério Ceni, o jogador foi contratado em definitivo pelo Estrela Amadora, time da primeira divisão de Portugal. O defensor tinha vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano, mas a equipe baiana mantém 30% dos direitos econômicos do atleta.

Ryan está na Europa e já foi anunciado pelo novo clube. Em postagem nas redes sociais, o lateral se despediu do Bahia.

"Gostaria de agradecer a todos os funcionários, torcedores e companheiros de equipe que estiveram comigo e que fizeram a minha passagem pelo Bahia ser muito especial. Foram cinco anos importantes, de muito trabalho, aprendizado, títulos, dedicação e que me fez um torcedor do clube.

Guardo comigo cada momento vivido com essa camisa.

Muito obrigado, Bahia! ⚪️🔵🔴"

Ryan em treino do Bahia (Foto: Felipe Oliveira)
Ryan, ex-lateral do Bahia, é negociado com o futebol português (Foto: Felipe Oliveira)

A carreira de Ryan

Com passagens pelas categorias de base do São Paulo e da Ponte Preta, Ryan foi revelado pelo Bahia e estreou como profissional em 2023, sob o comando do técnico Renato Paiva. O jogador, no entanto, não convenceu nas 25 partidas que fez e acabou emprestado para o CRB no ano passado.

Com 23 jogos e nenhuma participação em gols pelo Galo, Ryan voltou ao Tricolor e entrou em campo duas vezes antes de ser novamente emprestado, desta vez o destino foi o Chornomorets, da Ucrânia, mas ele só atuou em 11 oportunidades. Fora dos planos do Bahia, o atleta agora acerta a ida em definitivo para o Estrela Amadora, do futebol português.

