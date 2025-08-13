Bahia comunica saída de lateral para o futebol português
Ryan é anunciado pelo Estrela Amadora
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-esquerdo Ryan está de saída do Bahia. Sem espaço na equipe de Rogério Ceni, o jogador foi contratado em definitivo pelo Estrela Amadora, time da primeira divisão de Portugal. O defensor tinha vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano, mas a equipe baiana mantém 30% dos direitos econômicos do atleta.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Bahia faz proposta por capitão da base do Flamengo, mas negociação não avança
Futebol Nacional13/08/2025
- Bahia
Sorteio da Copa do Brasil Feminina: Bahia enfrenta o Atlético-MG nas oitavas
Bahia12/08/2025
- Futebol Nacional
Meia do Bahia que estava no Internacional tem rescisão publicada no BID da CBF
Futebol Nacional12/08/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Ryan está na Europa e já foi anunciado pelo novo clube. Em postagem nas redes sociais, o lateral se despediu do Bahia.
"Gostaria de agradecer a todos os funcionários, torcedores e companheiros de equipe que estiveram comigo e que fizeram a minha passagem pelo Bahia ser muito especial. Foram cinco anos importantes, de muito trabalho, aprendizado, títulos, dedicação e que me fez um torcedor do clube.
Guardo comigo cada momento vivido com essa camisa.
Muito obrigado, Bahia! ⚪️🔵🔴"
A carreira de Ryan
Com passagens pelas categorias de base do São Paulo e da Ponte Preta, Ryan foi revelado pelo Bahia e estreou como profissional em 2023, sob o comando do técnico Renato Paiva. O jogador, no entanto, não convenceu nas 25 partidas que fez e acabou emprestado para o CRB no ano passado.
Com 23 jogos e nenhuma participação em gols pelo Galo, Ryan voltou ao Tricolor e entrou em campo duas vezes antes de ser novamente emprestado, desta vez o destino foi o Chornomorets, da Ucrânia, mas ele só atuou em 11 oportunidades. Fora dos planos do Bahia, o atleta agora acerta a ida em definitivo para o Estrela Amadora, do futebol português.
Leia mais notícias do Bahia🗞️
➡️Bahia faz proposta por capitão da base do Flamengo, mas negociação não avança
➡️Com chegada de Vitinho ao Corinthians, só Bahia e Cruzeiro não contrataram na janela
➡️Meia do Bahia que estava no Internacional tem rescisão publicada no BID da CBF
- Matéria
- Mais Notícias