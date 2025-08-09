Assista à íntegra da coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Fluminense
Tricolor empata com o Fluminense por 3 a 3 na Arena Fonte Nova
O Bahia fez valer o fator casa e buscou um empate heroico contra o Fluminense quando tudo parecia perdido, já no apagar das luzes. Resultado final, um 3 a 3 eletrizante na noite deste sábado na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão, e ponto fundamental na briga pelo G-4.
Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Fluminense, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou a perseverança da equipe, que teve dificuldades no segundo tempo, mas não desistu de buscar o empate em nenhum momento (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).
O Bahia agora tem uma semana cheia para treinamentos de olho na partida contra o Corinthians, marcada para as 21h do próximo sábado (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão.
✅ Ficha técnica de Bahia x Fluminense
BAHIA X FLUMINENSE
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Cano 9/1ºT (FLU); Bernal 13/1ºT (BAH, contra); Everton Ribeiro 19/1ºT; Cano 4/2ºT (FLU); Nonato 27/2ºT (FLU); Luciano Juba 44/2ºT (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas (BAH); Bernal (FLU); Everton Ribeiro (BAH); Thiago Santos (FLU)
🟥 Cartão vermelho: Freytes
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nicolás Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Kayky (Cauly); Ademir (Tiago Souza) e Willian José (Lucho Rodrigues).
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Julio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Bernal (Martinelli), Thiago Santos (Nonato), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano.
