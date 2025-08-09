menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Assista à íntegra da coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Fluminense

Tricolor empata com o Fluminense por 3 a 3 na Arena Fonte Nova

Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Sport (Foto: Letícia Martins/ EC Bahia)
imagem cameraRogério Ceni em entrevista coletiva (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Avatar
Lance!
Salvador (BA)
Dia 09/08/2025
23:49
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia fez valer o fator casa e buscou um empate heroico contra o Fluminense quando tudo parecia perdido, já no apagar das luzes. Resultado final, um 3 a 3 eletrizante na noite deste sábado na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão, e ponto fundamental na briga pelo G-4.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Fluminense, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou a perseverança da equipe, que teve dificuldades no segundo tempo, mas não desistu de buscar o empate em nenhum momento (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora tem uma semana cheia para treinamentos de olho na partida contra o Corinthians, marcada para as 21h do próximo sábado (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade
Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

✅ Ficha técnica de Bahia x Fluminense

BAHIA X FLUMINENSE
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Cano 9/1ºT (FLU); Bernal 13/1ºT (BAH, contra); Everton Ribeiro 19/1ºT; Cano 4/2ºT (FLU); Nonato 27/2ºT (FLU); Luciano Juba 44/2ºT (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas (BAH); Bernal (FLU); Everton Ribeiro (BAH); Thiago Santos (FLU)
🟥 Cartão vermelho: Freytes

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nicolás Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Kayky (Cauly); Ademir (Tiago Souza) e Willian José (Lucho Rodrigues).

continua após a publicidade

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Julio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Bernal (Martinelli), Thiago Santos (Nonato), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias