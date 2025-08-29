menu hamburguer
Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes, ex namorada de Zé Felipe

Casal publicou fotos juntos na Península de Maraú

imagem cameraGabriel Medina assume namoro com ex de Zé Felipe (Fotos: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
10:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

O surfista Gabriel Medina e a influenciadora digital Isabella Arantes oficializaram relacionamento amoroso por meio de publicações nas redes sociais. O anúncio ocorreu na quinta-feira (28), quando o casal compartilhou fotos juntos durante férias na Península de Maraú, no litoral da Bahia, acompanhadas de emojis de coraçãoe um cenário romântico.

Gabriel Medina e Isabella Arantes (Foto: Reprodução)

A atual namorada do tricampeão mundial de surfe manteve relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe, com quem ficou noiva em 2019. O noivado terminou no ano seguinte, quando o artista iniciou namoro com Virgínia Fonseca, com quem posteriormente se casou e teve três filhos.

💃Conheça Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina

Isabella trabalha como assistente de palco no programa "Domingo Legal", do SBT, e possui mais de um milhão de seguidores nas plataformas digitais. Antes de iniciar carreira no SBT, ela integrou o corpo de bailarinas do "Domingão do Faustão" na TV Globo. A influenciadora também atua como empresária de sua própria marca de biquínis e participa como musa da escola de samba Salgueiro no Carnaval carioca.

🌊Compromissos no surf

No âmbito profissional, Medina já tem data definida para voltar às competições. O surfista retornará ao Circuito Mundial (CT) em abril de 2026, durante a etapa de abertura em Bells Beach, na Austrália. O atleta encontra-se em fase de recuperação após procedimento cirúrgico no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, lesão que o manteve afastado das competições por mais de quatro meses.

