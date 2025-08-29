O surfista Gabriel Medina e a influenciadora digital Isabella Arantes oficializaram relacionamento amoroso por meio de publicações nas redes sociais. O anúncio ocorreu na quinta-feira (28), quando o casal compartilhou fotos juntos durante férias na Península de Maraú, no litoral da Bahia, acompanhadas de emojis de coraçãoe um cenário romântico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabriel Medina e Isabella Arantes (Foto: Reprodução)

A atual namorada do tricampeão mundial de surfe manteve relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe, com quem ficou noiva em 2019. O noivado terminou no ano seguinte, quando o artista iniciou namoro com Virgínia Fonseca, com quem posteriormente se casou e teve três filhos.

➡️ Vaza suposta lista de participantes da Fazenda 17 com dois ex-Seleção Brasileira

💃Conheça Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina

Isabella trabalha como assistente de palco no programa "Domingo Legal", do SBT, e possui mais de um milhão de seguidores nas plataformas digitais. Antes de iniciar carreira no SBT, ela integrou o corpo de bailarinas do "Domingão do Faustão" na TV Globo. A influenciadora também atua como empresária de sua própria marca de biquínis e participa como musa da escola de samba Salgueiro no Carnaval carioca.

continua após a publicidade

🌊Compromissos no surf

No âmbito profissional, Medina já tem data definida para voltar às competições. O surfista retornará ao Circuito Mundial (CT) em abril de 2026, durante a etapa de abertura em Bells Beach, na Austrália. O atleta encontra-se em fase de recuperação após procedimento cirúrgico no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, lesão que o manteve afastado das competições por mais de quatro meses.