Uma suposta lista com os nomes dos 20 participantes da próxima edição de "A Fazenda" circulou nas redes sociais, revelando a participação de dois atletas: Edílson Capetinha, campeão do mundo com a Seleção Brasileira e Mara Leão, jogadora de vôlei. O documento, que não foi confirmado oficialmente pela Record, inclui além de atletas, influenciadores e celebridades de diversos segmentos.

Lista de participantes da Fazenda 17 (Foto: Reprodução)

A 17ª temporada do reality show tem previsão de estreia para 17 de setembro deste ano. O programa é realizado em uma fazenda no interior de São Paulo, onde os participantes ficam confinados por aproximadamente três meses, competindo pelo prêmio final.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante da Seleção Brasileira?

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, é um dos atacantes mais marcantes do futebol brasileiro. Sua carreira foi marcada pela irreverência, habilidade e por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações.

Edilson Capetinha já foi campeão mundial com o Corinthians e com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

🧑‍🌾Outros participantes

Entre os nomes que aparecem na lista estão Ricardo, ex-participante do BBB, Gustavo Rocha, do duo Irmãos Rocha, e Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita.

A atriz mexicana Gaby Spanic, a humorista Dinah Moraes e a cantora Pepita também constam entre os supostos participantes selecionados para o reality rural. O modelo Jesus Luz e Helena Prestes, do Grande Fratello italiano, completam parte da seleção mencionada no vazamento.

A lista inclui ainda Juliana Oliveira, ex-assistente de palco de Danilo Gentili, João Liberato, filho de Gugu, e Drico Alves, ator de novelas da Globo. Também são citados Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, Rayane Fligliuzzi, namorada do cantor Belo, e Eduarda Gutierrez, do Rancho do Maia.

Completam a seleção Ariela Carasso, do Casamento às Cegas, Tamires Assis, ex de Davi Brito, Fernando Sampaio, Vini Moura (MC Brinquedo), Füly, do No Limite, e os ex-participantes do De Férias com o Ex, Gélio e Martina.