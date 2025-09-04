Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 04/9/2025
Tricolor retoma os trabalhos nesta quinta
Depois da primeira partida da final do Nordestão, o Bahia se reapresenta às 15h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, e inicia preparação para o confronto de volta.
Bahia tropeça e vê Palmeiras assumir a melhor sequência do Brasileirão
Futebol Nacional
Jean Lucas se apresenta à Seleção depois de goleada sofrida pelo Bahia; imagens
Seleção Brasileira
Lateral projeta final da Copa do Nordeste: ‘Sabemos o tamanho do Bahia’
Copa do Nordeste
Agenda do Bahia
O Tricolor também tem outro treino na tarde desta sexta antes do segundo jogo da decisão contra o Confiança, marcado para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.
+ Confiança e Bahia fazem final inédita na Copa do Nordeste
Sub-20
Os Pivetes de Aço fazem último treino antes do clássico contra o Vitória, válido pelas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. A partida única está marcada para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.
Ingressos final da Copa do Nordeste
As vendas para o público geral começam às 10h desta quinta-feira, mas é bom o torcedor se apressar, já que 45 mil ingressos estão garantidos para a decisão. As vendas seguem até as 18h30 do sábado, dia do jogo, conforme a disponibilidade.
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão.
