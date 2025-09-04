Depois da primeira partida da final do Nordestão, o Bahia se reapresenta às 15h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, e inicia preparação para o confronto de volta.

Agenda do Bahia

O Tricolor também tem outro treino na tarde desta sexta antes do segundo jogo da decisão contra o Confiança, marcado para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Sub-20

Os Pivetes de Aço fazem último treino antes do clássico contra o Vitória, válido pelas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. A partida única está marcada para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Elenco do Bahia reunido antes de treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ingressos final da Copa do Nordeste

As vendas para o público geral começam às 10h desta quinta-feira, mas é bom o torcedor se apressar, já que 45 mil ingressos estão garantidos para a decisão. As vendas seguem até as 18h30 do sábado, dia do jogo, conforme a disponibilidade.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil; Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão.

