Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 03/9/2025
Tricolor entra em campo pela final da Copa do Nordeste
O Bahia entra em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) para a primeira partida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, no Batistão, em Aracaju.
Agenda do Bahia
Depois do confronto, o Bahia volta para Salvador e trabalha nas tardes de quinta e sexta-feira de olho no jogo da volta, marcado para as 17h30 deste sábado, na Arena Fonte Nova.
Sub-20
Os Pivetes de Aço entram em reta final de preparação de olho no clássico contra o Vitória válido pelas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. A partida única está marcada para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.
Ingressos final da Copa do Nordeste
Os ingressos para a torcida visitante no Batistão estão esgotados. A expectativa é de mais de 3 mil tricolores em Aracaju para acompanhar a partida decisiva entre Bahia e Confiança no Nordestão.
Próximos jogos do Bahia
- Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão.
