O Bahia entra em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) para a primeira partida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, no Batistão, em Aracaju.

Agenda do Bahia

Depois do confronto, o Bahia volta para Salvador e trabalha nas tardes de quinta e sexta-feira de olho no jogo da volta, marcado para as 17h30 deste sábado, na Arena Fonte Nova.

Jogadores do Bahia em viagem durante o Campeonato Brasileiro (Foto: divulgação / EC Bahia)

Sub-20

Os Pivetes de Aço entram em reta final de preparação de olho no clássico contra o Vitória válido pelas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. A partida única está marcada para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Ingressos final da Copa do Nordeste

Os ingressos para a torcida visitante no Batistão estão esgotados. A expectativa é de mais de 3 mil tricolores em Aracaju para acompanhar a partida decisiva entre Bahia e Confiança no Nordestão.

Próximos jogos do Bahia

Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil; Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão.

