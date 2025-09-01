Com novidades, o Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira depois de sofrer goleada do Mirassol no último domingo, em São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Tricolor rapidamente vira a chave para uma decisão que tem pela frente contra o Confiança, na final da Copa do Nordeste.

Em meio à turbulência após o resultado inesperado, o treinador Rogério Ceni ganhou boas notícias com os retornos do meia Michel Araújo e do lateral Gilberto, que se recuperaram de problemas físicos e voltaram a treinar normalmente com o grupo. Outra novidade é a evolução do zagueiro Kanu para a fase de transição física. Vale lembrar que ele passou por cirurgia para tratar lesão complexa na panturrilha sofrida justamente contra o Mirassol, na terceira rodada do primeiro turno.

Por outro lado, Erick Pulga saiu com dores do jogo no último domingo e ficou em tratamento no departamento médico ao lado de Erick, Caio Alexandre e Ademir.

Como foi o treino do Bahia?

Os titulares ou os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol foram liberados pela comissão técnica, enquanto o restante do elenco iniciaram os trabalhos com atividades na musculação e um aquecimento técnico. Logo em seguida, Rogério Ceni comandou um treino tático com a presença dos garotos da base do Bahia.

Por fim, meio-campistas e atacantes fizeram um treino de finalizações, enquanto os defensores realizaram trabalho específico para a posição.

O Bahia entra em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Confiança pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no Batistão, em Aracaju.