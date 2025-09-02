Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 02/9/2025
Tricolor baiano finaliza preparação para final da Copa do Nordeste
O Bahia fecha, na tarde desta terça-feira, a preparação para o primeiro duelo da final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, às 21h30 desta quarta, no Batistão.
Agenda do Bahia
O Tricolor se apresenta às 15h30 desta terça no CT Evaristo de Macedo para a última atividade de embarcar rumo a Aracaju. A partida de volta da decisão está marcada para a tarde deste sábado, na Arena Fonte Nova.
+ Bahia tem retornos e novo desfalque em reapresentação antes de final
Sub-17
Os Pivetes de Aço enfrentam o América-MG às 15h desta terça-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor está na 18ª posição, com nove pontos, enquanto o Coelho vem logo atrás, com quatro.
Ingressos final da Copa do Nordeste
Os ingressos para a torcida visitante no Batistão estão esgotados. A expectativa é de mais de 3 mil tricolores em Aracaju para acompanhar a partida entre Bahia e Confiança.
Próximos jogos do Bahia
- Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão.
