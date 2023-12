O ano de 2023 foi de altos e um baixo preocupante para Vitor. O atacante vinha de 42 jogos, com 20 gols e disputando a artilharia do Brasileirão, mas uma lesão tirou o jogador de campo. Na partida contra o Internacional, no dia 21 de setembro, Vitor Roque sofreu uma entrada dura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O jovem de 18 anos não passou por cirurgia e a expectativa era que ele não retornasse neste ano, mas a recuperação do "Tigrinho" surpeendeu e dois meses depois, Vitor Roque voltou aos gramados na partida contra o Vasco, no sábado (27).