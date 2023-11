Na Série B em 2022, o Cruz-Maltino e o Tricolor jogam suas vidas para evitar uma nova queda recente em suas histórias. Por outro lado, o Peixe luta com todas as suas forças para evitar o primeiro descenso em sua história na Série A. E justamente no ano do Brasileirão Rei, em homenagem a Pelé, que faleceu no fim do ano passado.