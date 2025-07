Em confronto direto, Athletico tenta manter longo tabu contra o Goiás

O Athletico vai defender uma invencibilidade de 18 anos como mandante ao enfrentar o Goiás pela Série B. O jogo está marcado para sábado (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada.

Em confronto direto, o Furacão é o sexto colocado, com 23 pontos, a um ponto do Avaí, que abre o G-4, enquanto o Esmeraldino ocupa a segunda posição, com 30 pontos, três abaixo do líder Coritiba.

A última derrota do Athletico para o Goiás, em casa, foi em 10 de junho de 2007, pela Série A: 3 a 0, com gols de Paulo Henrique, Diego Corrêia e Welliton. O jogo aconteceu na Arena.

Desde lá, os times se enfrentaram em 11 oportunidades, com 10 vitórias atleticanas e um empate. O Furacão vem de sete triunfos seguidos contra o Esmeraldino.

Nesse período, foram nove jogos na Arena da Baixada, todos com vitórias, e duas partidas em outros estádios por conta da reforma para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em 2013, na Vila Capanema, o Athletico venceu por 2 a 0 e, em 2012, aconteceu o empate sem gols, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, o único pela Série B.

Athletico x Goiás, pelo Brasileirão, na Arena da Baixada. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

A sequência invicta do Athletico contra o Goiás

2023 : Athletico 2×0 Goiás (Série A)

: Athletico 2×0 Goiás (Série A) 2022 : Athletico 3×2 Goiás (Série A)

: Athletico 3×2 Goiás (Série A) 2020 : Athletico 2×1 Goiás (Série A)

: Athletico 2×1 Goiás (Série A) 2019 : Athletico 4×1 Goiás (Série A)

: Athletico 4×1 Goiás (Série A) 2015 : Athletico 3×0 Goiás (Série A)

: Athletico 3×0 Goiás (Série A) 2014 : Athletico 1×0 Goiás (Série A)

: Athletico 1×0 Goiás (Série A) 2013 : Athletico 2×0 Goiás (Série A)

: Athletico 2×0 Goiás (Série A) 2012 : Athletico 0x0 Goiás (Série B)

: Athletico 0x0 Goiás (Série B) 2010 : Athletico 2×1 Goiás (Série A)

: Athletico 2×1 Goiás (Série A) 2009 : Athletico 2×0 Goiás (Série A)

: Athletico 2×0 Goiás (Série A) 2008: Athletico 5×0 Goiás (Série A)

