Em partida do Athletico-PR contra o Cruzeiro, o atacante Vitor Roque voltou a balançar as redes após sofrer lesão preocupante em setembro. Vendido para o Barcelona, os jornais europeus repercutiram o gol do jovem. O jogador do Furacão vai se transferir para o clube catalão em janeiro e por lá terá multa de 1 bilhão de euros (cerca de 5,3 bilhões de reais).