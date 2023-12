O rendimento do Alviverde diante dos seis primeiros colocados do campeonato é tão baixo, que a sua diferença para o Bragantino, o quinto colocado da tabela, seria maior que a diferença entre o Massa Bruta e o líder Atlético-MG no "hexagonal do título". Em outras palavras, o equilíbrio se manteve como a marca da disputa entre os líderes.