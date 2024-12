Para Thiago Heleno foram muitos os erros do Athletico-PR em 2024

O experiente zagueiro Thiago Heleno admitiu que foram muitos os erros que levaram o Athletico-PR ao rebaixamento para a Série B do Brasileiro de 2025, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na Arena MRV, neste domingo (8), na última rodada. Essa é a segunda vez que o Furacão é rebaixado na era dos pontos corridos do Brasileiro – a primeira foi em 2011. A equipe terminou em 17.o.lugar, com 42 pontos, dois a menos que o Bragantino, que se salvou do rebaixamento.

- É muito difícil para nós, justamente no ano do centenário. Foram muitos erros e temos de pedir desculpas para a torcida – declarou o zagueiro, referindo-se aos 100 anos que o Athletico-PR completou em 2024. – São coisas que vêm acontecendo… Muita tristeza...

<strong>Athletico-PR foi derrotado pelo Atlético-MG na Arena MRV e caiu para a Série B (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Antes mesmo do fim da partida, os jogadores do Athletico-PR no banco de reservas já demonstravam abatimento. Com o apito final, quem estava em campo também não escondeu o abatimento, com alguns chorando. O técnico Lucho Gonzalez foi ao gramado abraçar os jogadores.

Thiago Heleno, que está no clube desde 2016, não quis apontar quais seriam esses erros, mas acrescentou que a responsabilidade pelo rebaixamento vai cair nas costas apenas de alguns:

- Vai sobrar para algumas pessoas. Outras vão sair ilesas, porque elas não aparecem – apontou o zagueiro. – Mas jogadores, diretoria, os treinadores que passaram por aqui têm culpa.

Zagueiro do Athletico-PR já fala na temporada 2025

O zagueiro do Atlhetico-PR, que lamentou que a equipe não tenha aproveitado o fato de enfrentar o Atlético-MG neste domingo (8) com o estádio vazio, já pensa na próxima temporada:

- Vamos seguir, mas acredito que é nosso maior vexame… Ninguém quer o rebaixamento. Agora é descansar e rever a família. Preciso trabalhar, honrar muito a camisa do Athletico. Quem ficar aqui no ano que vem tem de fazer um projeto legar e voltar o Athletico para onde ele nunca deveria ter saído.