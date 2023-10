CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> CORREDOR DE FOGO, FAIXAS E FESTA! O jogo começou antes mesmo da bola rolar, com a recepção calorosa da torcida santista ao ônibus que levou a delegação à Vila Belmiro.



> PÊNALTI DE PELÉ! Após queda dentro da área de Marcos Leonardo, enquanto a torcida do Peixe gritava o nome do lendário camisa 10 do time da Vila Belmiro no décimo minuto da partida, o árbitro consultou o VAR e deu o pênalti para o Santos. O centroavante do time paulista assumiu a responsabilidade e deixou o Peixe na frente.



> TUDO IGUAL! Kevyson tentou arriscar de muito longe. A bola explodiu no ataque Cruz-maltino, iniciou um contra-ataque para Gabriel Pec, o atacante do Vasco disparou em velocidade, tocou para Vegetti no meio, que precisou tirar apenas do goleiro para empatar o marcador.