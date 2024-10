Da liderança à luta contra o rebaixamento; o ano do Athletico-PR

Lucho González é o treinador do Athletico-PR (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







25/10/2024

O final de temporada do Athletico-PR é dramático. Na zona de rebaixamento, mais específicamente na 18ª colocação do Brasileirão, o risco iminente de jogar a Série B em 2025 assusta um time que chegou a liderar a tabela; relembre o ano do Furacão.

A decepção em 2024 não passa só pelo Campeonato Brasileiro. A sequência de onze jogos sem vencer no torneio de pontos corridos coincide com a eliminação nas duas principais competições de mata-mata no ano. A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. O mês de setembro foi maior pesadelo do torcedor, sem dúvidas.

Sequência de derrotas do Athletico-PR

A última vez que o Athletico somou três pontos foi no dia 28 de julho, contra o Cuiabá. Naquele momento, o time ainda estava na 11° posição do Brasileirão. Desde então, nenhum vitória e uma queda brusca até a 18ª colocação.

Nesse meio tempo, as eliminações. A primeira delas pela Copa do Brasil, contra o Vasco. No dia 29 de agosto, o clube foi derrotado por 2 a 1 em São Januário, ampliando a sequência de derrotas. Na partida de volta, no dia 11 de setembro, mesmo vencendo por 2 a 1 e devolvendo o resultado, o Athletico-PR foi eliminado nos pênaltis.

O foco da temporada naquele momento foi voltado para a Sul-Americana. Mas durou pouco. No dia 26 de setembro, o Racing (ARG) goleou o time por 4 a 1 e inutilizou a vitória na Ligga Arena na semana anterior. Mais uma eliminação.

Foco no Brasileirão

Depois desse impacto, o que restou foi lutar no Brasileirão. Na 15° posição, parecia que com foco no Campeonato, a situação melhoraria e, aos poucos, o risco de rebaixamento se afastaria. O que não aconteceu. Depois da derrota na Sul-Americana, fora de todos os mata-matas, foram quatro derrotas seguidas. Flamengo, Botafogo, Corinthians e Fluminense venceram o Furacão.

A próxima partida do Athletico- PR, para virar a chave, é contra o Cruzeiro. A raposa, assim como o time de Paraná, vive um momento complicado. O jogo será neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília).