Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 18:28 • Curitiba (PR)

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, com transmissão do CazéTV (YouTube), Prime Video (Streaming) e Furacão Play (pay-per-view). O Furacão é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, enquanto a Raposa ocupa a oitava posição, com 44 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Cruzeiro

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube), Prime Video (Streaming) e Furacão Play (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Belezi; Madson, Erick, Felipinho e Esquivel; Cuello, Mastriani e Julimar.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Mateus Vital, Matheus Pereira e Jhosefer; Kaio Jorge.

