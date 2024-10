Athletico x Coritiba: quem venceu mais o Atletiba?

O Atletiba é o maior clássico do futebol paranaense. Veja quem tem mais vitórias no duelo entre Athletico e Coritiba. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:28 • São Paulo

O Athletico x Coritiba, conhecido como Atletiba, é o maior clássico do futebol paranaense. Ao longo dos anos, Athletico e Coritiba se enfrentaram em grandes decisões estaduais e partidas históricas, o que fortaleceu ainda mais a rivalidade entre os dois clubes. O clássico envolve muita tradição, paixão e competitividade, sendo um dos mais aguardados do Paraná.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em confrontos diretos, o Coritiba tem vantagem, com 137 vitórias, enquanto o Athletico venceu 115 jogos. Foram registrados 105 empates, o que demonstra o equilíbrio desse duelo. No quesito gols, o Coritiba também lidera com 477 gols marcados, enquanto o Athletico marcou 450 vezes.

A história de Athletico x Coritiba

O Atletiba começou a ser disputado no início do século XX e logo se tornou o principal confronto do futebol paranaense. Ao longo dos anos, os dois clubes protagonizaram momentos históricos, como as decisões do Campeonato Paranaense, em que o clássico foi decisivo para a definição de títulos. Uma das partidas mais emblemáticas do Atletiba aconteceu em 2018, quando o Athletico venceu o Coritiba na final do estadual, encerrando um jejum de títulos.

Quem venceu mais o Atletiba?

O Coritiba é o clube que mais venceu o clássico, com 137 vitórias, enquanto o Athletico conquistou 115 vitórias. Os 105 empates refletem o equilíbrio desse confronto, que sempre foi marcado por partidas muito disputadas e por momentos de grande emoção.

Números de Athletico x Coritiba

Vitórias do Coritiba: 137

Vitórias do Athletico: 115

Empates: 105

Gols do Coritiba: 477

Gols do Athletico: 450

A importância de Athletico x Coritiba

O Atletiba é mais do que um simples jogo de futebol. Ele é um evento que mobiliza todo o estado do Paraná, com torcedores de Athletico e Coritiba vivendo intensamente cada lance do clássico. Para os jogadores, vencer o Atletiba é uma questão de orgulho, e para os torcedores, é um momento de grande emoção e paixão. Seja em uma final de campeonato ou em um jogo de fase de grupos, o Atletiba é sempre um confronto épico no futebol brasileiro.