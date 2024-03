Athletico-PR apresenta novos uniformes no ano do Centenário do Furacão

Athletico-PR lançou novo uniforme (Foto: Divulgação/Umbro)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Athletico-PR completa 100 anos de história nesta terça-feira (26). E, para celebrar essa data memorável, o Furacão e a Umbro apresentam a nova coleção de uniformes para toda a temporada 2024. Os conjuntos oficiais de jogo 1 e 2 foram inspirados no centenário do clube e mesclam tradição e homenagem à história do Athletico. A estreia dos novos uniformes vai acontecer no duelo contra o Operário Ponta Grossa, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense, na próxima quarta-feira (27).

A nova camisa número 1 traz o vermelho como cor predominante e as listras em diagonal representando os quatro ventos do Furacão, em preto na parte da frente e em vermelho ton-sur-ton nas costas. A camisa número 2 tem predomínio da cor dourada em homenagem ao centenário do Furacão com as listras em diagonal em preto. As camisas de goleiros possuem três variantes de cores: azul marinho, roxo e preto. Possuem o fundo com grafismo em degradê na frente e nas mangas.

Parceiros desde 1995, o clube e a Umbro lançam, pela primeira vez junto com as camisas de jogo, a coleção torcedor, em que o escudo do clube e o diamante da Umbro serão aplicados em bordado nas cores prata fosco.

- É um grande orgulho podermos homenagear o centenário do nosso clube ao lado da Umbro, através dos uniformes da temporada 2024. Ao longo dos 100 anos, o Athletico foi construído pelo esforço e amor de muitas pessoas, que dedicaram suas vidas ao clube. Tenho a certeza de que os uniformes que serão utilizados neste ano terão um espaço especial nas coleções dos torcedores que mais amam o Athletico - afirma Mauro Holzmann, Diretor Comercial e de Marketing do Athletico Paranaense.

- Uma data significativa como o centenário do Furacão merece roupa nova. E para celebrar tantos craques que já vestiram esta camisa optamos por uma versão reestilizada da camisa 1, tradicionalmente vermelha e preta, e no modelo 2 optamos pelo dourado, para reforçar a linda trajetória de conquistas do time - afirma Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Nesta segunda-feira (25), os novos uniformes iniciarão venda exclusiva nas lojas online do Athletico (loja.athletico.com.br) e da Umbro Brasil (umbro.com.br). A partir do dia 26, as vendas também ocorrerão na loja física do clube. Demais parceiros do varejo começam a comercializar os lançamentos a partir do dia 28 de março.