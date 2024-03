(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 22:13 • São Paulo (SP)

Murilo, Richard Ríos e Endrick embarcaram ao Brasil em avião particular de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e devem estar à disposição de Abel Ferreira para a semifinal do Paulistão, na quinta-feira (28), contra o Novorizontino, no Allianz Parque.

O último treino do Palmeiras antes do confronto está marcado para às 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira (27), no Allianz Parque. A tendência é que o trio desfalque a primeira atividade na arena desde que o estádio foi interditado, no início de fevereiro.

Rios, Endrick e Murilo já embarcando para o Brasil.



Colômbia também jogou em Madrid hoje. pic.twitter.com/zwRj7YvdNX — Amorim Podporco (@gabrilamorim) March 27, 2024

Assim, caberá a Abel Ferreira avaliar a condição física de Murilo, Richard Ríos e Endrick e definir se irá escalar os atletas na equipe titular do Verdão contra o Novorizontino. O atacante levou uma pancada na coxa no empate com a Espanha, mas não preocupa. O garoto também balançou as redes contra a Inglaterra.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Richard Ríos foi titular da Colômbia na vitória sobre a Romênia e deu assistência para o gol de Jhon Arias. Já Murilo não saiu do banco de reservas nos dois amistosos disputados pela Seleção Brasileira.

