Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 22:05 • Madrid (ESP)

A Seleção Brasileira enfrentou a Espanha no estádio do Real Madrid, e o presidente Florentino Pérez fez questão de encontrar seus comandados e um futuro jogador merengue: Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Depois do empate entre as equipes, no Santiago Bernabéu, o mandatário do considerado maior clube do mundo deu um abraço em Endrick e conversou bastante com Vini. Depois, ele chamou Rodrygo e recebeu a histórica camisa 10 do Brasil, utilizada pelo atleta, como presente.

Endrick, Vini e Rodrygo jogarão juntos na Seleção Brasileira e no Real Madrid (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Nas imagens divulgadas pela CBF, também foi possível observar a presença de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe da delegação da Seleção, no local.

O trio de jogadores atuou junto por alguns minutos diante da Espanha. Endrick começou no banco de reservas da Seleção Brasileira, enquanto Vini e Rodrygo foram titulares.

O garoto do Palmeiras entrou logo no retorno do intervalo e anotou o gol de empate do Brasil. Na primeira etapa, Rodrygo foi quem descontou o placar para os comandados de Dorival Júnior.

Os três passarão a jogar juntos, de vez, a partir da metade do ano. Isso porque Endrick vai se transferir oficialmente do Palmeiras para o Real Madrid na janela de verão europeu, quando completar 18 anos.