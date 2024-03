Com a participação do torcedor e homenagem ao chimarrão, Grêmio e Umbro apresentam a nova camisa 2 do Imortal

Grêmio lança novo segundo uniforme (Foto: Divulgação/Umbro)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio e Umbro celebram em 2024 seu décimo ano de parceria. E em uma temporada pra lá de especial para o clube, que está na fase final do Campeonato Gaúcho e disputará as principais competições do Continente – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores - a camisa número 2 do Imortal chega para celebrar outra paixão do torcedor gremista: o chimarrão.

Bebida típica do torcedor gaúcho, o chimarrão agrada não só pelo seu sabor, como também pelo seu aspecto de união. É uma bebida de grande importância no Rio Grande do Sul que é consumida por todas as classes e idades, de jovens até as pessoas da terceira idade, em diversos momentos, como assistindo aos jogos do Grêmio.

A nova camisa 2 do Grêmio é branca com grafismo nas mangas, ombros e laterais que remetem a erva do chimarrão dentro da cuia. O desenho também se repete na parte interna do modelo. Para valorizar ainda mais a bebida, um patch especial foi desenvolvido com as palavras “Campo, Mate e Sol”.

- Esta camisa marca um novo momento na relação do Grêmio e da Umbro com a torcida. Fizemos um quiz sobre camisas históricas e convidamos os torcedores que mais acertaram para participar do desenvolvimento das camisas 1 e 2. A ideia do chimarrão, assim como o desenho da camisa, foi uma cocriação Grêmio, Umbro e torcida - comenta Henrique Gutterres, Diretor de Marketing do Grêmio

- Nesse décimo ano de parceria com o clube, celebramos na nova camisa 2 do Grêmio o chimarrão, que caminha junto com o torcedor em todos os seus momentos de vida. O gremista está sempre acompanhado de sua cuia e agora esses dois símbolos do povo Rio-Grandense estão mais unidos do que nunca - diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Com gola polo, o modelo está disponível nas versões masculina (atleta e torcedor), feminina, juvenil e infantil.