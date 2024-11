No último compromisso do Atlético-MG antes da final da Libertadores, Hulk e o técnico Gabriel Milito concederam entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), no Monumental de Núñez, palco da decisão. Os jogadores treinaram pela manhã e, em seguida, fizeram o reconhecimento do gramado. O camisa 7 falou sobre a importância da partida e as polêmicas recentes com a equipe do Botafogo:

— Momento histórico, especial. Eu passo para os nossos jogadores que somos privilegiados de chegar a uma decisão tão importante. Temos que desfrutar, sem dúvidas. A responsabilidade é muito grande. O desejo de querer ganhar e realizar esse sonho, conquistar esse título tão importante na vida de um jogador profissional. Vai ser o jogo mais importante da minha vida, até o momento. Por tudo que envolve não só o jogo em si. Tenho certeza que estamos preparados. Vamos dar o nosso melhor. Estou disposto a deixar a vida dentro de campo para sair vitorioso.

Hulk falou sobre o momento vivido pelo Galo e destacou que o duelo deste sábado (30) será a partida mais importante de sua vida. Depois do empate por 2 a 2 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador transferiu a responsabilidade para o adversário ao dizer que o Botafogo é o favorito na decisão, fala que reafirmou na coletiva:

— Realmente falei que o Botafogo é favorito e continuo compartilhando da mesma ideia. Se você analisar, o ano deles foi melhor do que o nosso. Mas se trata de uma final, ganha quem chegar melhor no dia, quem estiver mais concentrado, errar menos. A semana foi importante para a gente. Não lembro quanto tempo fazia que não tínhamos uma semana para treinar. Tentamos relembrar algumas coisas que somos capazes de fazer. Tenho certeza que chegaremos amanhã na máxima força. Semana importante para focar no nosso sonho e desejo. Se queremos triunfar amanhã, temos que colocar em prática o que trabalhamos na semana. E acredito que temos condições disso.

Sobre idolatria no Atlético-MG

— Eu não quero encerrar amanhã não, quero dar continuidade a essa linda história. Fato que ganhamos títulos importantes aqui. Não ganhamos a Libertadores ainda, batemos na trave, semifinal em 2021 e, agora, temos a oportunidade de disputar a grande final, num estádio especial, onde tivemos a oportunidade de jogar a semifinal. Quero entrar para a história com mais um título importante. Eu e os meus companheiros queremos muito esse título. Estamos sonhando com esse dia. Quando acabou o jogo contra o River aqui, ficamos e fizemos uma promessa de voltar e levar a taça para casa. Não vai ser fácil, temos um grande adversário pela frente. O time que vive o melhor momento no futebol brasileiro hoje. Grande adversário, grande estádio, grande final. Motivação maior do que isso não tem como. Tenho certeza que iremos chegar na máxima força para, se Deus quiser, entrarmos de novo na história do clube.

Depois da partida contra o Palmeiras, Luiz Henrique pediu desculpas a Hulk pelas declarações feitas sobre o Atlético-MG no confronto entre os dois pelo Brasileirão. Segundo o jogador do Galo, as mágoas ficaram para trás.

— Realmente, aquele jogo foi uma prévia, porque aconteceu dez dias antes da final da Libertadores. Mas aquilo ali era apenas mais um jogo do Brasileiro no qual as duas equipes queriam e precisavam ganhar. Sobre o Luiz Henrique, tem muito talento e qualidade, jovem, tem tudo para ser um craque. Acho que a gente aprende a perdoar diariamente, até porque erramos todos os dias e pedimos perdão. Eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube. Está perdoado. Que ele possa aprender e crescer como jogador, que possa representar bem na nossa seleção e que Deus possa abençoar a carreira dele - disse.

