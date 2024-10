River x Atlético-MG: volante detalha treino e mira jogo disputado

Fausto Vera, volante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 06:45 • Belo Horizonte

Com muita gana e sem subestimar ninguém. Essa é a filosofia que Fausto Vera, volante do Atlético-MG, adota para a partida desta terça-feira (29), contra o River Plate. De volta para a Argentina, sua terra natal, o jogador revelou que não se abala com as críticas, elogiou o estilo de jogo do técnico Gabriel Milito e afirmou que o Galo treinou penalidades ao longo da semana.

-Não subestimando ninguém. Temos vantagem no resultado de ida, mas não saímos com isso na cabeça., pode ser prejudicial. Sabemos que iremos encarar o estádio do River Plate, muita gente. Mas é algo que estamos acostumados. O nosso estádio está sempre cheio, futebol brasileiro é muito competitivo, estádios com grande capacidade. Chegamos preparados e com muita gana de jogar.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28) no hotel Marriot Buenos Aires, onde a delegação alvinegra está hospedada, o jogador argentino afirmou que o elenco treinou cobranças de pênaltis durante a semana, e que o time confia no esquema de jogo do treinador.

-Todos sabemos que, trabalhando bem, as coisas sempre acontecem no final. Sobre o Milito, o estilo de jogo dá confiança para nós. O tipo de jogador que temos aqui no Galo se sentem cômodo com esse estilo. Bem, agora, nessa reta final é ajustar detalhes para terminar o ano da melhor maneira (...) Seguramente, treinamos pênaltis. Isso se faz antes de cada partida que há a possibilidade de ser decidida na disputa de pênaltis - ressaltou o argentino.

A expectativa é que o Monumental de Nuñez receba cerca de 80 mil torcedores do River Plate. Na véspera da partida, uma multidão se reuniu no entorno do estádio para incentivar a equipe.

Fausto Vera reconheceu a vantagem e afirmou que os 15 minutos iniciais de jogo podem definir a partida.

-Sim, os primeiros 15 minutos e até que o árbitro termine a partida. Essas partidas se definem ao começo, ao final… É ter concentração por 90 minutos. Vamos encarar dessa maneira. Estamos preparados, ainda teremos o último treinamento para fechar a preparação.

Qual a vantagem do Galo?

No jogo de ida da Libertadores, na Arena MRV, o Galo abriu uma ampla vantagem de 3 a 0, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho.

Além de jogar pelo empate no Monumental, o time mineiro pode perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão. Se repetir o placar de 3 a 0, a decisão vai para os pênaltis.