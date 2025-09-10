Reprovado por clube da Série A, reforço do Atlético-MG explica condição física

Última contratação do Atlético-MG na janela de transferências, o zagueiro Ruan Tressoldi foi apresentado na última terça-feira (16), na Arena MRV. O defensor, que chega por empréstimo de um ano junto ao Sassuolo, da Itália, foi contratado para substituir Igor Rabello, negociado com o Fluminense.

Tressoldi passou por uma artroscopia no joelho direito em julho e ainda está em processo de recondicionamento físico. O jogador afirmou que a tendência é estar pronto para atuar em duas semanas.

— De uma a duas semanas para estar apto para jogar. Vai do técnico, Sampaoli, também, mas de uma a duas semanas eu acho que já estou apto para jogar — disse.

Antes de fechar com o Galo, o zagueiro chegou a realizar exames no Red Bull Bragantino, mas a negociação não avançou. Segundo o atleta, o resultado do procedimento apontou o mesmo problema encontrado no Atlético.

— A gente fez os exames lá, os exames deram a mesma coisa que deram aqui. Só que acho que ficaram com receio de contratar um jogador que está vindo de uma operação e tudo mais, e até pelo fato deles também ter bastante gente no DM lá, acho que foi mais receio mesmo deles.

O defensor destacou a confiança da diretoria atleticana na contratação, mesmo ele não estando apto a atuar.

— Óbvio, é difícil também um clube botar a cara que nem a diretoria botou para contratar um jogador que vem de lesão. Acho que foi mais receio deles, mas estou aqui. Eu fico muito feliz da diretoria ter acreditado em mim, ter apostado em mim. Hoje eu estou 100%, o joelho está 100%. É só questão de condicionar fisicamente novamente. Estou na fase final de condicionamento e logo, logo estou no campo já.

No elenco do Atlético-MG, Tressoldi disputará posição com Lyanco, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Vitão e Iván Roman. Revelado pelo Novo Hamburgo, o zagueiro passou pelo Grêmio nas categorias de base antes de se transferir para o futebol italiano em 2021. Pelo Sassuolo, atuou em 63 partidas em três temporadas. Até junho, estava emprestado ao São Paulo, mas não permaneceu no clube, já que os italianos pediram cerca de R$ 27 milhões para negociar o atleta em definitivo.

