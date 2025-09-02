Técnico Sampaoli está próximo de retornar ao Atlético-MG

O técnico argentino Jorge Sampaoli volta a ser uma das opções do Atlético-MG para substituir Cuca, demitido na sexta-feira (29), após derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Preferido da torcida atleticana, Sampaoli passou a ser o alvo da diretoria do clube, após a desistência do também argentino Martín Anselmi.

Segundo informação do jornalista Guilherme Frossard, reunião virtual entre as partes já aconteceu na manhã desta terça-feira (2).

Jorge Sampaoli dirigiu o Atlético-MG de março de 2020 a fevereiro de 2021. Em 46 jogos, foram 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. O aproveitamento foi de de 64,44%. Nesse período, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e terminou em terceiro lugar no Brasileiro, garantindo classificação para a Copa Libertadores do ano seguinte.

Primeira opção do Atlético-MG, jovem técnico argentino recusou proposta

O plano A da diretoria do Atlético-MG era o argentino Martín Anselmi. Mas na noite da segunda-feira (1º), o treinador recusou a proposta feita pelo clube mineiro. As conversas estavam em estágio avançado, mas ele decidiu não aceitar a oferta por ter o desejo de assumir um novo projeto no início da temporada. Martín Anselmi é um jovem e promissor treinador de 40 anos. Ele iniciou sua carreira como auxiliar técnico, trabalhando ao lado de nomes como Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez.

Com a recusa de Anselmi, a diretoria alvinegra agora volta ao mercado em busca de um novo comandante para a equipe, que está sem técnico desde o dia 29 de agosto, quando o contrato com Cuca foi encerrado.