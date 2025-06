Atlético-MG em casa: veja onde o time vai melhor em 2025

O Atlético-MG é o único invicto como mandante entre os times da Série A, em 2025. O Galo teve duas fases neste ano, começou mandando os jogos no Mineirão e depois retornou para a Arena MRV. Mas afinal, onde o Atlético se deu melhor até aqui?

Mineirão

Antigo aliado do Atlético, o Mineirão mais uma vez serviu como casa atleticana neste ano. A Arena MRV estava fechada para obras. Entre janeiro e abril, o Galo mandou suas partidas no estádio da Pampulha.

No total, foram 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates, cerca de 75,8% de aproveitamento. Veja os jogos do Atlético no Mineirão, neste ano.

Galo 1 x 1 Democrata-GV - Campeonato Mineiro

Galo 1 x 1 América - Campeonato Mineiro

Galo 1 x 0 Athletic - Campeonato Mineiro

Galo 3 x 0 Itabirito - Campeonato Mineiro

Galo 2 x 0 Tombense - Campeonato Mineiro

Galo 4 x 1 Manaus - Copa do Brasil

Galo 4 x 0 América - Campeonato Mineiro

Galo 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

Galo 4 x 0 Deportes Iquique - Copa Sul-Americana

Galo 2 x 2 Vitória - Campeonato Brasileiro

Galo 1 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

No próximo sábado, estádio receberá, além do jogo pelo Brasileirão, um evento musical - (Foto: Agência i7/Mineirão)

Arena MRV

Em maio, a Arena MRV voltou a estar disponível. A casa do Atlético foi liberada após troca do gramado natural para o sintético e melhoria na acústica do estádio.

De lá até aqui foram seis partidas, com quatro vitórias do Atlético e dois empates. Gerando um aproveitamento de cerca de 77,8%, ainda melhor do que o do clube jogando no Mineirão.

